Ephémère entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech a eu droit à des réponses salées des fans canaris à un post sur un distributeur cassé dans une station parisienne…

Entraîneur du FC Nantes du 26 décembre 2020 au 11 février 2021, Raymond Domenech est devenu le premier coach canari à ne remporter aucun de ses cinq premiers matches, une série qu’il a poussée jusqu’à huit. Son bilan final a été de quatre nuls et quatre défaites. Un total qui n’a surpris personne tant les limites de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France ne sont plus à démontrer. Accueilli dans le scepticisme le plus total en Loire-Atlantique, Raymond Domenech en est reparti avec une haine généralisée à son égard. Depuis, les supporters nantais ne manquent pas une occasion de l’épingler.

Il « prend l’argent et ne rend rien »… comme lui au FC Nantes !

Et tout est prétexte à un tacle, comme le tacle du jour de l’ancien défenseur. Sur X, Domenech a posté une photo d’un distributeur de friandises dans une station parisienne, expliquant qu’il fallait faire attention car il est défectueux. Il « prend l’argent et ne rend rien », a-t-il écrit. Un supporter lui a répondu « Comme toi au FC Nantes« . D’autres commentaires tout aussi négatifs ont accompagné sa publication. Grand provocateur devant l’éternel, Raymond Domenech a le mérite – rare – de faire l’unanimité contre lui.

Cinq ans après les faits, on ne comprend toujours pas ce qui a pu passer par la tête des Kita père et fils pour nommer à la tête de leur club un entraîneur aussi controversé et qui n’avait plus officié depuis une décennie…