Révélation du début de saison au FC Nantes, le jeune Tylel Tati n’en finit plus d’affoler les plus gros clubs européens. Après le FC Barcelone, des clubs anglais et allemands sont aussi à l’affût.

À seulement 17 ans, Tylel Tati est en train de s’imposer comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs de Ligue 1. Auteur de débuts solides avec le FC Nantes, le jeune central suscite déjà un intérêt grandissant de plusieurs cadors européens. En quelques semaines, son nom a franchi les frontières françaises pour s’inviter dans les bureaux de recrutement de clubs prestigieux.

En effet, comme le rapporte CaughtOffside, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Manchester United, Brighton, Brentford et Aston Villa ont tous envoyé des recruteurs pour le suivre. De même que le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen. Son profil athlétique et sa marge de progression séduisent particulièrement en Premier League, où les clubs sont toujours à la recherche de jeunes talents capables de s’adapter au rythme intense du championnat.

Le FC Barcelone ne renonce pas

Si les clubs anglais disposent d’un avantage financier évident, le FC Barcelone n’a pas renoncé à tenter sa chance. Les Catalans suivent Tati depuis plusieurs mois, convaincus qu’il pourrait s’intégrer à moyen terme dans leur système basé sur la possession et la défense en avançant. La direction sportive du Barça cherche un défenseur capable de s’adapter au style d’Hansi Flick, et le Nantais coche plusieurs cases.

Du côté du FC Nantes, la prudence est de mise. Le club sait qu’il tient entre ses mains un diamant brut, encore perfectible mais déjà très convoité. Le staff des Canaris souhaite éviter une vente précipitée, conscient que quelques mois supplémentaires en Ligue 1 pourraient faire exploser sa valeur marchande. Sous contrat jusqu’en 2028, Tati représente l’un des plus beaux atouts du centre de formation nantais ces dernières années.