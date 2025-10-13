Contrairement aux rumeurs qui circulent depuis plusieurs jours, le PSG n’aurait aucune intention de recruter Lamine Yamal (18 ans), le prodige espagnol du FC Barcelone.

Lamine Yamal au PSG, mission impossible ? Alors que des rumeurs bruissent depuis quelques jours et ont été confirmées par Romain Molina hier soir, PSG Inside Actus apporte un cinglant démenti. Si le joueur catalan séduit sur le papier, le club parisien refuse de répéter les erreurs du passé, en particulier sur le plan financier.

Malgré l’attrait évident pour un profil jeune et talentueux, la direction parisienne estime que le prix demandé par le Barça serait trop élevé. L’histoire récente avec Neymar et d’autres transferts pharaoniques reste dans toutes les têtes, et le PSG entend privilégier la prudence. Luis Enrique et le staff sportif observent néanmoins le joueur, mais uniquement à titre d’évaluation.

Aucun contact n’aurait été établi avec son entourage, et le club de la capitale ne prévoyant pas d’action concrète sur ce dossier lors du prochain mercato. Le PSG préfère concentrer ses efforts sur des prolongations et des recrutements plus réalistes, tout en continuant à sécuriser son effectif actuel.