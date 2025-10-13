Un média espagnol confirme que l’Atlético Madrid souhaiterait recruter Mason Greenwood en janvier. Mais l’OM serait particulièrement gourmand pour son ailier anglais.

Le secteur offensif de l’OM s’est considérablement étoffé cet été. Alors qu’il reposait essentiellement sur les coups d’éclat de Mason Greenwood en début de saison dernière, il voit désormais Amine Gouiri, Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang se distinguer tour à tour. Mais l’Anglais demeure un maillot fort de l’équipe. Même quand il joue au petit trot, comme à Metz (3-0) avant la trêve, il est capable de frapper deux fois les montants tout en se montrant dangereux à chaque touche.

L’Atlético confirme son intérêt

Son départ, quand il surviendra, laissera un vide considérable. Et à en croire le média espagnol Fichajes, il pourrait arriver plus vite que prévu. Pour la deuxième fois en une semaine, le site spécialisé dans les transferts assure que l’Atlético Madrid souhaiterait recruter Mason Greenwood en janvier. Pas sûr que l’OM soit d’accord. Il faudrait donc une sacrée offre pour que Pablo Longoria, Medhi Benatia et surtout Roberto De Zerbi acceptent de le laisser partir.

Pour rappel, l’OM devra verser 40% d’un futur transfert à Manchester United. Raison pour laquelle les dirigeants marseillais ne laisseront pas filer leur joyau offensif pour moins de 75 M€, selon Le Phocéen…