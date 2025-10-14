Pierre Ménès et Daniel Riolo ont livré leur analyse sur le piètre match nul de la France en Islande (2-2), lundi, en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Ceux qui souhaitaient assister à du spectacle hier à Reykjavik hier soir entre l’Islande et la France repasseront (2-2). Menés à la mi-temps, les Bleus ont réussi à prendre un point à l’issue d’une purge pure et dure. Didier Deschamps a crié au scandal arbitral au coup de sifflet final. « Sur le premier but, pour avoir revu les images, il y a faute sur Koné, elle est évidente, a-t-il pesté au micro de TF1. Je ne vais pas me mettre à pleurer, parfois, ils doivent dormir. L’arbitre ne le voit pas, mais… Je ne vais pas en vouloir, même si certaines décisions montrent que l’environnement peut l’influencer. Je ne vais pas dire lésé, mais je pense que les joueurs ont senti l’injustice sur le coup. La faute n’est pas évidente à la base sur le coup franc et il y a une faute sur Manu Koné. On ne peut pas revenir en arrière. Ils ont une occasion et marquent ce but. »

« Je m’attendais à une purge mais à ce point »

Au-delà la polémique arbitrale, Daniel Riolo s’est chargé d’alimenter le débat sur le manque d’intérêt des matches qualificatifs de la France. « Est-ce qu’au fond, on est exigeant dans ces périodes là ? Est-ce qu’on attend réellement quelque chose ou on regarde juste l’équipe de France par habitude…? La vraie difficulté de ces périodes, c’est qu’on en tire aucun enseignement », a-t-il résumé sur RMC Sport. Pierre Ménès, lui, avait déjà décroché à la mi-temps sur X : « Je m’attendais à une purge mais à ce point… si les mecs en ont rien à cirer qu’ils restent chez eux ! » Rendez-vous à la mi-novembre pour la suite.