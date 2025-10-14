ASSE – OL : la justice a remis une pièce après les incidents dans le derby ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Islande – France : Ménès et Riolo allument les Bleus, Deschamps crie au scandale !

La France n'a pas brillé en Islande
Bastien Aubert
14 octobre 2025

Pierre Ménès et Daniel Riolo ont livré leur analyse sur le piètre match nul de la France en Islande (2-2), lundi, en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Ceux qui souhaitaient assister à du spectacle hier à Reykjavik hier soir entre l’Islande et la France repasseront (2-2). Menés à la mi-temps, les Bleus ont réussi à prendre un point à l’issue d’une purge pure et dure. Didier Deschamps a crié au scandal arbitral au coup de sifflet final. « Sur le premier but, pour avoir revu les images, il y a faute sur Koné, elle est évidente, a-t-il pesté au micro de TF1. Je ne vais pas me mettre à pleurer, parfois, ils doivent dormir. L’arbitre ne le voit pas, mais… Je ne vais pas en vouloir, même si certaines décisions montrent que l’environnement peut l’influencer. Je ne vais pas dire lésé, mais je pense que les joueurs ont senti l’injustice sur le coup. La faute n’est pas évidente à la base sur le coup franc et il y a une faute sur Manu Koné. On ne peut pas revenir en arrière. Ils ont une occasion et marquent ce but. »

« Je m’attendais à une purge mais à ce point »

Au-delà la polémique arbitrale, Daniel Riolo s’est chargé d’alimenter le débat sur le manque d’intérêt des matches qualificatifs de la France. « Est-ce qu’au fond, on est exigeant dans ces périodes là ? Est-ce qu’on attend réellement quelque chose ou on regarde juste l’équipe de France par habitude…? La vraie difficulté de ces périodes, c’est qu’on en tire aucun enseignement », a-t-il résumé sur RMC Sport. Pierre Ménès, lui, avait déjà décroché à la mi-temps sur X : « Je m’attendais à une purge mais à ce point… si les mecs en ont rien à cirer qu’ils restent chez eux ! » Rendez-vous à la mi-novembre pour la suite.

Equipe de France
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Les supporters de l'ASSE.
ASSE...

ASSE – OL : la justice a remis une pièce après les incidents dans le derby ! 

Par Bastien Aubert
L'OM en fête
Mercato...

OM : Benatia va donner le coup de grâce à l’OL au Mercato d’hiver 

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Mbappé va mieux au Real, ça s’anime pour l’avenir de Lewandowski au Barça

Par Bastien Aubert
Louis Leroux
FC Nantes...

FC Nantes : coup dur pour Leroux avant le LOSC

Par Bastien Aubert
La France n'a pas brillé en Islande
Equipe de France...

Islande – France : Ménès et Riolo allument les Bleus, Deschamps crie au scandale !

Par Bastien Aubert
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE – Le Mans : une première surprise en vue dans le onze des Verts  ?

Par Bastien Aubert
Mason Greenwood (OM)
Mercato...

OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de De Zerbi et de Greenwood !

Par But ! Football Club
Marcus Rashford (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le PSG fonce sur un autre crack du Barça que Yamal !

Par Bastien Aubert
Florent Batta arbitrant le match entre Troyes et Annecy.
ASSE...

ASSE : un premier bon présage pour la venue du Mans

Par Raphaël Nouet
Emerson Palmieri en action lors du match de l'OM à Metz.
Ligue 1...

OM : Emerson a un autre rêve en tête que remporter la Ligue 1

Par Raphaël Nouet
Nicki Nicole
Compétitions...

FC Barcelone : Lamine Yamal et Nicki Nicole se sont envoyés en l’air et ont fait encore mieux !

Par Bastien Aubert
Luis Enrique saluant des supporters avant le match Lille-PSG.
Ligue 1...

PSG : nouveau coup dur pour Luis Enrique !

Par Raphaël Nouet
Lucas Digne lors du match entre l'équipe de France et l'Islande.
Equipe de France...

Les notes sans pitié de Bleus décevants en Islande (2-2)

Par Raphaël Nouet
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

PSG Mercato : c’est confirmé pour Bouaddi (LOSC), coup de tonnerre en 2026 !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

Mercato : le Stade Rennais doit-il tout miser sur Stassin (ASSE) cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Tylel Tati lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
FC Nantes...

Mercato : le FC Nantes doit-il vendre Tylel Tati cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Robin Risser dépité après avoir encaissé un but gag contre l'Estonie.
Ligue 1...

RC Lens : la vidéo de l’énorme boulette de Risser avec les Espoirs

Par Raphaël Nouet
Le but de Djaoui Cissé avec l'équipe de France Espoirs contre l'Estonie.
Ligue 1...

Stade Rennais : Cissé a envoyé un message fort à Beye

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors d'un match de la sélection espagnole.
FC Barcelone...

FC Barcelone : une légende du Real Madrid totalement sous le charme de Lamine Yamal

Par Raphaël Nouet
OM : Aubameyang, Gouiri, Greenwood… qui finira meilleur buteur ?
Ligue 1...

OM : Aubameyang, Gouiri, Greenwood… qui finira meilleur buteur ?

Par William Tertrin
Lamine Yamal lors du match entre le FC Barcelone et le PSG.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG prêt à tout pour Yamal (FC Barcelone), Thauvin titulaire chez les Bleus, l’OM veut envoyer un joueur au RC Lens

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick lors d'un entraînement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick et Deco en guerre contre Yamal et d’autres jeunes !

Par Raphaël Nouet
Alban Lafont avec le maillot du Panathinaïkos sur le dos.
FC Nantes...

« Détruit » par le FC Nantes, Alban Lafont se relance au Panathinaïkos

Par Raphaël Nouet
Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et l'émir du Qatar.
Ligue 1...

PSG : une enquête sur al-Khelaïfi confirme que le Qatar est encore là pour longtemps

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet