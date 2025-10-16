Touché avec l’équipe de France à une cheville, Kylian Mbappé s’est entraîné normalement avec le Real Madrid ce jeudi. Il devrait jouer à Getafe samedi.

Bonne nouvelle pour le Real Madrid ! Kylian Mbappé a participé à la session collective du jour sans problème apparent. Touché avec l’équipe de France face à l’Islande (3-0) il y a six jours, l’attaquant était rentré en Espagne pour soigner sa cheville douloureuse. Des examens passés par le staff médical merengue n’avaient rien révélé de grave. Cela se confirme. Vu que l’entraîneur du jour s’est bien passé, l’homme aux 14 buts en 10 matches avec le Real cette saison devrait pouvoir tenir sa place à Getafe samedi.

Il a bloqué le recrutement de Lukaku !

Autre événement concernant Kylian Mbappé ce jeudi, la révélation par Federico Pastorello que Romelu Lukaku n’est devenu merengue à cause de lui ! L’agent italien a révélé dans une interview à AS qu’à l’été 2023, le puissant attaquant belge, alors sans club, intéressait le Real Madrid. Carlo Ancelotti, qui est fan de lui, était chaud pour en faire le successeur de Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite. Mais Florentino Pérez, qui savait que Kylian Mbappé viendra un an plus tard, a apposé son veto. Pas question de refroidir le Français avec le recrutement de Lukaku, qui aurait été un concurrent. Le Belge a donc signé au Napoli, avec qui il a été champion d’Italie.

Kylian Mbappé, lui, est arrivé au Real Madrid à l’été 2024, comme attendu (après le revirement de 2022), et après quelques semaines un peu compliquées, il a mis tout le monde d’accord avec ses buts en cascade. Cascade devenue avalanche depuis cet été puisque le natif de Bondy carbure à une moyenne supérieure à un but par match !