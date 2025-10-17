OM : Nayef Aguerd répond à Roberto De Zerbi sur la lutte pour le titre en Ligue 1

En conférence de presse, Nayef Aguerd s’est exprimé sur la lutte pour le titre entre l’OM et le PSG.

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd, défenseur central international marocain, s’est rapidement acclimaté au club phocéen. À la veille de la réception du Havre, ce samedi soir à 21h05, l’ancien joueur de West Ham s’est confié sur ses premières impressions et ses ambitions avec l’OM.

Interrogé sur la possibilité de rivaliser avec le PSG pour le titre, Aguerd préfère temporiser : « Moi, j’aime jouer match par match, c’est trop tôt pour tirer les conclusions, il y a beaucoup de matches cette année. Je vais rebondir sur ce qu’a dit le président : l’objectif, c’est de se qualifier tous les ans en Ligue des champions. Et on verra en fin de saison. »

Une manière de répondre à son coach, Roberto De Zerbi, qui a également donné son avis sur le sujet.

« Il y a un truc qui se passe cette année »

Pour l’international marocain, cette quête du titre peut dépendre de plusieurs facteurs clés : « La passion du coach, la ferveur des supporters, le talent des joueurs. Il n’y a pas de secret, quand on joue à Marseille, la première des choses ? C’est de penser à tout gagner. On a un groupe avec beaucoup de caractère, sur les matches contre Strasbourg ou Metz, on a montré du caractère. Il y a un truc qui se passe cette année, il faut en profiter. »

Aguerd semble donc déjà sentir l’âme marseillaise et souhaite profiter de l’énergie du Vélodrome pour bâtir une saison solide, tout en restant concentré sur le quotidien des matches.