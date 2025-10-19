Mason Greenwood et Robinio Vaz se sont particulièrement distingués lors du 6-2 infligé par l’OM au Havre hier soir.

On s’attendait à un feu d’artifice hier soir au Vélodrome et il a bien eu lieu. Il a juste démarré avec 45 minutes de retard. Empruntés et bousculés par une équipe havraise audacieuse, les joueurs de l’OM ont attendu la seconde période pour faire la différence. Via, notamment, Mason Greenwood, qui a inscrit un quadruplé, dont trois buts en neuf minutes entre la 67e et la 76e. L’Anglais a réalisé une performance extrêmement rare puisque cela faisait… 34 ans qu’un Olympien n’avait plus marqué quatre buts en L1 ! Le dernier était Jean-Pierre Papin lors d’un 7-0 sur Lyon le 13 janvier 1991 ! Une sacrée référence…

La rentrée de Vaz a changé beaucoup de choses

Mais Greenwood n’est pas le seul Marseillais à être félicité en ce lendemain de victoires. Benjamin Pavard a ainsi obtenu la note de 7 dans L’Equipe, la deuxième meilleure pour un Olympien et Roberto De Zerbi a vu son coaching salué avec les entrées de Murillo, Nadir et Vaz à la 65e. Ce dernier, auteur du cinquième but des siens à la 88e, est également passeur décisif sur le troisième but de Greenwood. Déjà très en vue lors du déplacement à Metz (3-0), où il avait été titularisé, avant la trêve internationale, l’ancien Sochalien progresse à pas de géants.

Il va en plus voir son temps de jeu augmenter de façon conséquente avec l’opération d’Amine Gouiri qui écartera ce dernier des terrains pendant trois mois. Dynamique, physique et technique, Robinio Vaz s’impose de plus en plus dans le secteur offensif de l’OM.