Alors que l’OM pensait avoir passé une soirée parfaite face au Havre (6-2), avec large victoire et 1ère place de Ligue 1 à la clef, le club a annoncé qu’Amine Gouiri allait être opéré.

Tout allait bien dans le ciel olympien : l’OM venait de cartonner Le Havre (6-2), Mason Greenwood avait inscrit un quadruplé, les trois points avaient permis à l’équipe de prendre la première place du championnat, le Vélodrome était une nouvelle fois à guichets fermés… Et puis, dans la foulée du coup de sifflet, un communiqué est tombé pour annoncer qu’Amine Gouiri allait finalement être opéré de son épaule déboîtée et manquerait les trois prochains mois de compétition !

Trois mois d’absence !

« L’Olympique de Marseille informe que son attaquant Amine Gouiri va être opéré de l’épaule droite.

Cette intervention, décidée d’un commun accord entre le joueur et le club, fait suite à plusieurs épisodes de luxation survenus ces derniers mois. Amine observera une période de rééducation estimée à environ trois mois. Cette opération a été choisie dans un objectif clair : permettre à Amine de retrouver toutes ses capacités physiques sans appréhension et de revenir plus fort sur les terrains. L’ensemble du club souhaite à Amine un prompt rétablissement et l’accompagnera tout au long de sa convalescence. »

Avec cette durée de trois mois d’indisponibilité, Amine Gouiri fait également une croix sur la Coupe d’Afrique des Nations en janvier au Maroc ! Durant cette période, l’OM pourra compter sur Pierre-Emerick Aubameyang et un Robinio Vaz qui a marqué ce soir face au Havre (6-2).