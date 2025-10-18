Décevant en première période, l’OM a pris la mesure du Havre (6-2) en seconde grâce à un Mason Greenwood de très haut niveau, qui a inscrit un quadruplé.

Pendant 45 minutes, on a cru que l’Olympique de Marseille allait passer à côté de l’occasion rare de prendre la tête de la Ligue 1. Alors que le nul de Paris contre Strasbourg (3-3) lui a ouvert le boulevard vers le sommet, le club phocéen a complètement déjoué en première période face au Havre. Devant un Vélodrome pourtant à guichets fermés et dans une ambiance des grands soirs, les hommes de Roberto De Zerbi ont joué au petit trot. Et se sont faits piéger par des Normands ayant joué crânement leur chance. A la 24e, Kechta a mystifié O’Riley pour placer une frappe du droit dans le petit filet opposé de De Lange, titulaire surprise à la place de Rulli.

Trois buts en neuf minutes

Il a fallu un coup de pouce arbitral pour relancer l’OM. A la 35e minute, Aubameyang est trouvé dans la profondeur. Le Gabonais se retourne mais est accroché par Lloris, qui touche le ballon de la main à la limite de la surface. L’arbitre siffle pénalty et expulse le Havrais. Deux décisions contestables. Mais Greenwood se moque bien des décisions contestables et il égalise dans le vacarme que l’on imagine. Pas du tout concerné avant cela, l’Anglais s’est réveillé après cela. Et plus personne ne l’a arrêté.

En seconde période, l’ancien de Manchester United a marqué aux 67e, 72e et 76e, soit trois buts en neuf minutes, pour réussir un quadruplé retentissant. A deux minutes du coup de sifflet final, Robinio Vaz a profité d’une belle action collective pour conclure de prêt. Dans la foulée, le HAC a réduit l’écart avant que Murillo ne redonne quatre buts d’avance aux Marseillais. Avec ce 6-2, l’OM a donc pris les commandes du classement. Mais surtout envoyé un message clair : contrairement aux autres années, où il avait le chic pour ne pas profiter des cadeaux de la concurrence, cette saison, il prend tout ce qu’il y a à prendre !