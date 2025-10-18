Né à Marseillais et formé à l’OM, Maxime Lopez a expliqué dans une interview qu’il adorait la vie sur Paris…

La rivalité entre l’OM et le PSG déborde largement du cadre du terrain. Elle existe depuis des siècles, Marseille-la-rebelle n’appréciant guère la toute-puissance de la capitale. Aussi, les supporters des deux camps évitent autant que possible de trouver des points positifs chez le rival, quitte à faire preuve de mauvaise foi. Mais Maxime Lopez a décidé de briser le tabou. Dans un entretien à l’AFP, le Marseillais de naissance, formé à l’OM mais qui évolue aujourd’hui au Paris FC, a déclaré :

« Je kiffe la vie à Paris ! »

« Je me sens bien à Paris. Ça peut choquer en tant que Marseillais, mais je kiffe la vie à Paris, j’y ai rencontré ma fiancée. Je suis très heureux à Paris, très heureux avec cette équipe, ça faisait longtemps que je n’avais pas été aussi content d’arriver le matin à l’entraînement. Sur le terrain, c’est peut-être une de mes meilleures périodes depuis que je joue au foot, je me sens vraiment en jambes, vraiment performant. »

Tant qu’il ne dit pas du bien du PSG, Maxime Lopez pourra rentrer tranquillement sur Marseille pour y voir la famille et les amis…