ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « L’argent ne fait pas tout »
FC Nantes : Castro pointe du doigt l’héritage de Kombouaré

Luis Castro lors d'un match du FC Nantes à la Beaujoire.
Raphaël Nouet
19 octobre 2025

Pas satisfait du début de saison de son équipe, l’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, constate que la tâche est d’autant moins aisée que son prédécesseur n’avait pas du tout le même style de jeu.

Ce dimanche, L’Equipe publie une pleine page d’interview de Luis Castro. Interrogé sur le début de saison très terne des Canaris (1 victoire, 3 nuls, 4 défaites), l’entraîneur portugais ne se cherche pas d’excuses. Il reconnaît que le jeu développé est loin de répondre à ses attentes, lui qui a notamment signé au FC Nantes pour permettre aux Jaunes de renouer avec le football qui a fait leur réputation. Mais, en plus d’avoir des cadres régulièrement blessés (Coquelin, Lepenant), il constate que l’héritage d’Antoine Kombouaré est bien difficile à effacer…

« Certains joueurs avaient des habitudes différentes de celles que je voulais »

« Le but est qu’au bout d’un certain temps, on puisse être une équipe qui joue tous les matches pour gagner. J’aime que l’équipe domine. Ne pas avoir peur de la balle. Savoir la garder, bien la traiter. Et quand nous ne l’avons pas, chercher le plus vite possible à la récupérer. Car j’aime le ballon. Quand les enfants ont 3, 4, 5 ans, la première passion est le ballon. Personne ne commence à courir ou défendre. Je ne vais pas dire que certains joueurs avaient de mauvaises habitudes, mais des habitudes différentes de celles que je voulais. J’ai vu quelques matches de Nantes de la saison passée, c’était très différent. Encore aujourd’hui, nous continuons à changer certaines choses. »

Luis Castro reste tout de même positif et pense qu’avec le temps, son travail finira par payer. Il cite le match à Strasbourg (0-1), lors de la 2e journée, comme l’une des références de la saison. En attendant, peut-être, celui face au LOSC ce soir…

FC NantesLigue 1
