Désormais entraîneur des jeunes au FC Nantes, Stéphane Moreau a été impressionné par la force mentale du milieu du LOSC Ethan Mbappé, qu’il a dirigé au PSG.

Buteur providentiel face au PSG (1-1), juste avant la trêve internationale, Ethan Mbappé a droit à un article dans L’Equipe du jour. On y apprend que le milieu de 18 ans du LOSC a une mentalité exceptionnelle, capable de le faire se relever de toutes les blessures et de toutes les moqueries liées aux comparaisons avec glorieux aîné. D’ailleurs, Stéphane Moreau, entraîneur des U19 du FC Nantes et qui était son coach en U17 au PSG, révèle combien il a dû composer avec la pression et les intimidations dès son plus jeune âge.

« Une carrière à construire dans un monde teinté de jalousie et, parfois de haine »

« Vous ne pouvez pas imaginer ce qu’il vivait. Quand on s’est fait vacciner pour le covid, toute l’équipe faisait la queue et les gens le filmaient, le suivaient partout. Je lui ai dit : « Ethan, comment tu arrives à gérer tout ça ? Il avait 16 ans, une carrière à construire dans un monde teinté de jalousie et, parfois de haine. En U17, c’était du grand n’importe quoi ! Il se faisait incendier, on a même dû avoir une escorte… Mais jamais il n’a changé. Avec des parents pareils, à l’écoute, hyper proches et sain. Et, je vous le dis honnêtement, c’est un gamin exceptionnel dont tout éducateur rêve en formation. »

L’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, ne tarit pas d’éloges non plus sur son joueur de 18 ans, promis à un grand avenir à condition que son corps le laisse tranquille.