Après le match nul frustrant du Stade Rennais face à l’AJ Auxerre au Roazhon Park (2-2), Habib Beye a pris la parole au micro de Ligue1+ pour faire le point sur l’état de son équipe et son propre rôle. Malgré les critiques et les rumeurs sur un possible départ, l’ancien défenseur semble garder confiance et appelle au travail collectif.

Ce que Beye a dit aux joueurs dans le vestiaire

« Ce que j’ai dit aux joueurs dans le vestiaire après le match, ce n’est pas de remettre en question l’état d’esprit et la qualité. On a montré un état d’esprit remarquable dans les courses et dans l’abnégation. Il faut retenir cela mais aussi que si on prend deux buts à chaque fois, ce sera compliqué de gagner des matches », a expliqué Beye au diffuseur.

Le coach du Stade Rennais insiste sur la nécessité d’être plus incisif dans les moments décisifs : « Le problème aujourd’hui, c’est qu’il faut être plus agressifs dans les zones de vérité, dans les 25-30 derniers mètres. J’ai dit aux joueurs qu’on est une belle équipe, avec de beaux joueurs mais on doit faire mal à l’adversaire. Ces moments-là on ne les maîtrise pas assez bien. Je vois que cette équipe travaille bien, produit du jeu mais qu’elle n’est plus hermétique défensivement. On est sanctionné par nos erreurs. »

« En termes d’état d’esprit, on va construire sur ça »

Malgré les difficultés, Beye préfère souligner le positif et construire sur les points forts de son groupe : « Mathématiquement, je vois qu’on n’avance pas mais j’ai envie de garder le positif. En termes d’état d’esprit, on va construire sur ça. C’était très positif. » Un message clair qui montre que, même sous pression, Beye reste concentré sur le collectif et la progression de son équipe, tout en gardant la tête froide sur les spéculations autour de son avenir.

« L’étau se resserre, il est juste à la ramasse »

De son côté, Mohamed Toubache-Ter continue d’affirmer sur X que son avenir ne tient plus qu’à un fil : « L’étau se resserre. Il est juste à la ramasse et je le répète, la connivence médiatique est juste à gerber ! Heureusement que la presse locale fait le taff de manière objective. Imaginez une seule seconde ce qu’un Habib Beye bis en plateau aurait déclaré sur ce Habib Beye coach du Stade Rennais…