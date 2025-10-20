L’ancien coach de l’OM est sur la sellette à la Juventus Turin.

Rien ne va plus à la Juventus. Appelé en urgence pour venir au secours de son ancien club (1998-2007), avait succédé à Thiago Motta en cours de saison dernière et il avait réussi à qualifier la Vieille Dame en Ligue des Champions. Mais après un bon début de championnat, la Juve, qui avait remporté ses trois premiers matches de Serie A, dont le derby d’Italie face à l’Inter (4-3), ne répond plus : elle vient d’enchaîner six matches sans victoire (5 nuls, 1 défaite). Et après la défaite de ce week-end à Côme (0-2), les médias italiens s’accordent pour affirmer qu’Igor Tudor va jouer son avenir lors des deux prochains matches : celui en Ligue des Champions face au Real Madrid et le choc de Serie A du week-end prochain contre la Lazio.

Spalletti en pole pour succéder à Tudor

Tudor aurait en plus de mauvaises relations avec Damien Comolli, qui ciblerait déjà trois coachs : avec en tête de liste Luciano Spalletti, libre de tout contrat depuis le mois de juin et son départ de la Nazionale (remplacé par Gennaro Gattuso), mais également Roberto Mancini, libre lui aussi, et Raffaele Palladino, libre depuis son départ de la Fiorentina en mai dernier.