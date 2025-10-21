L’Olympique de Marseille poursuit sa préparation avant le déplacement crucial à Lisbonne pour affronter le Sporting en Ligue des champions.

Ce mardi matin, Roberto De Zerbi a dirigé une séance dynamique, rythmée par des montées de genoux, mais également marquée par plusieurs absences notables. En effet, le coach marseillais devait composer sans Medina, Traoré, Kondogbia, Gouiri et Maupay, tous restés en soins ou ménagés. Des absences qui pourraient peser lourd à deux jours d’un rendez-vous européen décisif pour l’OM.

Mais la bonne nouvelle du jour vient de deux présences inattendues. Pol Lirola, longtemps écarté du groupe professionnel, a pris part à l’entraînement collectif de l’OM, signe d’un possible retour en grâce sous De Zerbi ? Même constat pour Ulisses Garcia, convoqué avec le groupe pro et très observé par le staff olympien. Deux surprises qui pourraient changer la donne avant le choc au Portugal, où De Zerbi pourrait être tenté de miser sur des visages moins attendus pour bousculer le Sporting.