Le Portugais a fait l’éloge de son ancien club.

Mercredi, l’OM se déplace suer le terrain du Sporting Portugal, et pour présenter la formation olympienne, O Jogo est allé interroger Vitinha. Aujourd’hui au Genoa, l’ancien flop marseillais s’est montré élogieux envers l’OM et le travail réalisé sur les bords de la Canebière par les dirigeants et Roberto De Zerbi.

Vitinha : « Je souhaite bonne chance aux deux équipes, à Marseille principalement »

« Nous pouvons nous attendre à une équipe de Marseille très solide, composée de grands joueurs, avec beaucoup de qualité, a confié l’attaquant. C’est une équipe compétitive, avec des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Je pense qu’ils sont désormais plus stables qu’à l’époque où j’étais là-bas. Une stabilité nécessaire pour que tout se passe bien sur le terrain. » Et à lui d’ajouter… « Je pense que l’entraîneur a apporté cette stabilité, cette confiance, cette envie de gagner, cette compétitivité dont fait preuve l’équipe sur le terrain. Le Sporting doit démontrer sur le terrain qu’il a les moyens d’aller de l’avant dans la compétition. C’est ce qui préoccupe le plus le Sporting. Même les remplaçants habituels de Marseille sont des joueurs de grande qualité. Même si l’entraîneur effectue des changements, l’équipe reste compétitive. Je souhaite bonne chance aux deux équipes, à Marseille principalement parce que c’est mon ancienne équipe. Au Sporting parce que c’est un club portugais et je souhaite bonne chance à tous les clubs portugais ».