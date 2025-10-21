L’Italien était en conférence de presse à la veille du déplacement de l’OM à Lisbonne.

Mercredi, l’OM se déplace sur le terrain du Sporting Portugal (21h) dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions. Après une défaite contre le Real Madrid, et une victoire à domicile contre l’Ajax, l’OM, leader de L1, va affronter une formation qui est actuellement 2ede son championnat derrière le FC Porto de Farioli. Roberto De Zerbi, interrogé sur les résultats de son compatriote, passé par Nice, a botté en touche : « Je suis heureux de voir ce qu’il fait, mais je n’ai pas trop le temps de regarder les autres championnats parce qu’on joue tous les trois jours et je pense OM, OM, OM », a-t-il glissé.

De Zerbi se méfie de Trinçao et Suarez

Surtout, De Zerbi a expliqué qu’il se méfiait du Sporting. Et notamment de Trinçao, l’ancien barcelonais, et de Luis Suarez, passé sans succès par Marseille il y a trois saisons. «Les attentes pour demain, ce qui va nous attendre, cela va être un match important face à une équipe très forte au Portugal. Ils ont des joueurs de talent comme Trincão, Luis Suarez. Ils ont l’habitude de gagner parce qu’au Portugal ils gagnent. C’est une équipe de haut niveau avec de très bons joueurs».