Après sa défaite contre le PSG, le Barça a renoué avec la victoire en Ligue des champions contre Olympiakos (6-1). Avec la manière et un Fermin Lopez qui a triplé !

Battu à Montjuic par le PSG (1-2), le FC Barcelone accueillait Olympiakos ce mardi. Toujours privé de nombreux joueurs, dont Robert Lewandowski, le Barça a rapidement pris les devants avec l’ouverture du score de Fermin Lopez après une percussion de Lamine Yamal. Et il s’est mis à l’abri avec un doublé de Lopez, à la conclusion d’une action initiée par Pedri et relayée par Dro.

Fermin Lopez a vu triple, Yamal et Rashford buteurs eux aussi

Titulaire pour la première fois en Ligue des champions, le jeune milieu de 17 ans a glissé un sublime ballon plein axe pour Lopez, clinique. Au retour des vestiaires, le Barça s’est relâché et Olympiakos en a profité pour réduire le score sur un penalty d’El Kaabi consécutif à une main d’Eric Garcia. Mais l’Olympiakos a ensuite été réduit à dix suite à l’expulsion de Hezze pour un vilain geste sur Marc Casado. Il restait un peu plus d’une demi-heure et le Barça en a rapidement profité avec un 3e but signé Lamine Yamal sur penalty suite à une faute sur Rashford. Yamal et De Jong ont ensuite failli ajouter un 4e but, mais c’est Rashford qui s’en est chargé, juste avant un 5e but signé Fermin Lopez servi par Bardghji, qui venait de remplacer Yamal, et un 6e, œuvre de Rashford, servi par Pedri. Un Rashford qui pointe désormais à 4 buts en C1. Et un Barça qui s’est rassuré après son faux pas contre le PSG.