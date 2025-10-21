L’attaquant a signé un triplé ce soir…

Battu à Montjuic par le PSG (1-2), le FC Barcelone a étrillé l’Olympiakos (6-1) ce soir avec un doublé de Marcus Rashford, un but sur penalty de Lamine Yamal et un triplé de Fermin Lopez, grand bonhomme de la rencontre.

À 22 ans, le jeune Culé a signé le premier triplé de sa carrière. Il est aussi devenu le plus jeune joueur du Barça à réaliser un triplé en Ligue des Champions pour le Barça, battant le record de Cristian Tello vieux de 2012.

« Un rêve devenu réalité » pour Fermin

«Je suis très content, a-t-il commenté. Nous avions besoin d’une victoire comme celle-ci. Nous terminons sur une bonne note et nous pouvons nous concentrer sur le Clásico. Mon premier triplé, c’est un rêve devenu réalité, et je vais continuer à travailler. Je vais maintenant apporter le ballon pour que mes coéquipiers le signent. Je suis très reconnaissant envers toute l’équipe et je vais continuer sur cette lancée. Je me sens à l’aise au poste de milieu offensif. Je peux mieux jouer. Mais je serai là où le coach aura besoin de moi. Nous abordons le Clásico avec de bonnes sensations. C’est un match très important pour tout le monde, espérons que nous ferons un grand match et que nous remporterons la victoire. J’essaie de faire mes preuves sur le terrain pour avoir des opportunités». (avec Foot Mercato)