Alors que l’OM a annoncé prendre bien soin d’Amine Gouiri (25 ans) suite à son opération de l’épaule, on apprend que le club phocéen a fait certains choix osés en attaque.

Amine Gouiri va mieux. Opéré de l’épaule droite en début de semaine, l’attaquant de l’OM sera couvé par le club phocéen. « L’opération de notre attaquant s’est bien passée. L’ensemble du club souhaite à Amine un prompt rétablissement et l’accompagnera tout au long de sa convalescence », a glissé le compte X de l’OM pour rassurer tout le monde sur la suite de ce dossier.

Auparavant, Pablo Longoria avait déjà rassuré sur la stratégie de l’OM au sujet du mercato en prenant l’exemple de Pierre-Emerick Aubameyang. Pour lui, le club phocéen a refusé de miser sur un buteur bien plus cher cet été et peut aujourd’hui se féliciter d’avoir récupéré un tel cadre dans le vestiaire marseillais. Cerise sur le gâteau, Pierre-Emerick Aubameyang était gratuit cet été, ce qui ne gâche rien.

« 50 M€ pour un attaquant de 23 ans ?

« C’est une conversation stratégique que nous avons eue cet été. Avec Aubameyang, la question est la suivante : préférez-vous investir, je ne sais pas, 50 millions d’euros pour un attaquant de 23 ans, ou préférez-vous avoir Aubameyang et son niveau gratuitement ? » s’interroge Longoria dans le podcast Business of Sport.

Invité à poursuivre son raisonnement, le président de l’OM ne s’est pas caché : « Il connaît le club, c’est un joueur qui était également très en forme en Arabie saoudite. Je préfère donc bénéficier de ses performances sportives plutôt que de prendre un risque avec un joueur qui doit s’adapter, avec qui je dois créer de la valeur. Nous avons aussi Gouiri, qui est un joueur né en 2000, et Robinio Vaz, né en 2007, qui jouent avec lui. À l’heure actuelle, Robinio Vaz est performant, peut-être parce qu’Aubameyang prend toute la pression et que Gouiri, qui a été très bon la saison dernière, réalise de bonnes performances. »