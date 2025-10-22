Choc entre seigneurs européens, ce soir au Bernabeu, où le Real Madrid accueille la Juventus Turin. Voici le onze choisi par Xabi Alonso pour défier les Bianconeri.

Affiche des finales de C1 1998 et 2017, Real Madrid-Juventus voit une équipe en forme (les Merengue) en accueillir une dans le dur. La Vieille Dame fait bien son âge, elle qui reste sur cinq nuls et une défaite toutes compétitions confondues. Elle s’est inclinée à Côme (0-2) dimanche et n’a toujours pas gagné en Champions League (nuls contre Dortmund et Villarreal). Bref, ça ne va pas fort pour les Bianconeri qui, toutefois, ont toujours donné du fil à retordre aux Merengue. Voici le onze choisi par Xabi Alonso pour cette affiche. La machine à marquer Kylian Mbappé est évidemment titulaire à la pointe de l’attaque.

Real : Courtois – Valverde, Asencio, Militao, Carreras – Tchouaméni, Bellingham, Güler – Diaz, Mbappé, Vinicius Jr.