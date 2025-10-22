Lors du match de Youth League opposant les deux équipes, les jeunes du Sporting ont chambré leurs homologues de l’OM en brandissant un tee-shirt de… Jul après un but ! Un avant-goût pour ce soir ?

Cet après-midi, les jeunes du Sporting Portugal et de l’Olympique de Marseille se sont affrontés, quelques heures avant leurs aînés. Les Lions menaient 1-0 à la pause mais ce qui a surpris lors de ces 45 premières minutes, ce n’est pas la qualité de leur jeu ou leurs talents individuels mais… leur chambrage ! Après leur but, deux joueurs du Sporting se sont précipités sur le bord de touche pour brandir un tee-shirt de… Jul ! Le rappeur marseillais est vraiment l’emblème de sa ville et une star internationale. D’ailleurs, on peut se demander s’il s’agissait vraiment d’un chambrage ou d’un hommage…

Ca promet pour ce soir !

En tout cas, ce tee-shirt brandi a bien lancé les hostilités en vue du match de ce soir. Une rencontre importante pour les deux équipes. L’OM parce qu’il voudrait enchaîner après son carton sur l’Ajax Amsterdam (4-0) lors de la précédente journée, le Sporting pour se relancer après le 1-2 enduré sur la pelouse du Napoli. Les champions du Portugal en titre ne sont d’ailleurs pas au mieux puisqu’ils restent sur un nul en Liga (1-1 à domicile contre Braga) et qu’ils ont eu besoin des prolongations pour se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe nationale le week-end dernier contre Paços de Ferreira (3-2 a.p.).

Lors de la seule opposition entre les deux clubs, en tour de poules de la C1 2022-23, l’OM d’Igor Tudor avait passé le Sporting à la moulinette (4-1 ; 2-0) avec notamment un grand Amine Harit à la baguette.