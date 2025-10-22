OM : l’énorme chambrage du Sporting avant le choc de ce soir
Lors du match de Youth League opposant les deux équipes, les jeunes du Sporting ont chambré leurs homologues de l’OM en brandissant un tee-shirt de… Jul après un but ! Un avant-goût pour ce soir ?
Cet après-midi, les jeunes du Sporting Portugal et de l’Olympique de Marseille se sont affrontés, quelques heures avant leurs aînés. Les Lions menaient 1-0 à la pause mais ce qui a surpris lors de ces 45 premières minutes, ce n’est pas la qualité de leur jeu ou leurs talents individuels mais… leur chambrage ! Après leur but, deux joueurs du Sporting se sont précipités sur le bord de touche pour brandir un tee-shirt de… Jul ! Le rappeur marseillais est vraiment l’emblème de sa ville et une star internationale. D’ailleurs, on peut se demander s’il s’agissait vraiment d’un chambrage ou d’un hommage…
Ca promet pour ce soir !
En tout cas, ce tee-shirt brandi a bien lancé les hostilités en vue du match de ce soir. Une rencontre importante pour les deux équipes. L’OM parce qu’il voudrait enchaîner après son carton sur l’Ajax Amsterdam (4-0) lors de la précédente journée, le Sporting pour se relancer après le 1-2 enduré sur la pelouse du Napoli. Les champions du Portugal en titre ne sont d’ailleurs pas au mieux puisqu’ils restent sur un nul en Liga (1-1 à domicile contre Braga) et qu’ils ont eu besoin des prolongations pour se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe nationale le week-end dernier contre Paços de Ferreira (3-2 a.p.).
Lors de la seule opposition entre les deux clubs, en tour de poules de la C1 2022-23, l’OM d’Igor Tudor avait passé le Sporting à la moulinette (4-1 ; 2-0) avec notamment un grand Amine Harit à la baguette.