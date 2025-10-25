FC Nantes : Abline craque après son bijou face au Paris FC, Luis Castro lui répond
FC Nantes : Abline craque après son bijou face au Paris FC, Luis Castro lui répond

FC Nantes : Abline craque après son bijou face au Paris FC, Luis Castro lui répond
William Tertrin
25 octobre 2025

Buteur d’une reprise magique face au Paris FC, Matthis Abline a inscrit son premier but de la saison après un été mouvementé. De quoi ravir Luis Castro, son entraîneur.

Après une longue attente, Matthis Abline a enfin trouvé la récompense de ses efforts. Muet depuis le début de la saison malgré 19 tentatives, l’attaquant du FC Nantes a libéré tout un club à la 38e minute du match face au Paris FC (1-2, notes), en inscrivant un but splendide.

« J’ai rarement ressenti quelque chose comme ça »

Sur un corner tiré par Dehmaine Tabibou, repoussé par Pierre Lees-Melou, Abline, placé loin de la surface, a suivi l’action, contrôlé après un rebond et déclenché une volée du droit qui est allée se loger sous la transversale d’Obed Nkambadio. L’explosion de joie fut totale : le joueur de 22 ans a couru vers le très beau parcage nantais pour célébrer en brandissant une tétine, clin d’œil à la naissance récente de son fils.

Après le match, Abline, lucide, a d’abord salué l’état d’esprit collectif : « Oui, il est magnifique et je suis très content, mais je veux d’abord souligner la performance de l’équipe, très forte défensivement. » Relancé sur son geste, il a lancé un véritable cri du cœur : « Ce sont des gestes que j’aime bien travailler à l’entraînement. Je ne me suis pas posé de questions, c’est l’instinct qui a parlé. J’ai rarement ressenti quelque chose comme ça. Ça me fait plaisir d’ouvrir mon compteur. J’avais confiance en moi et j’ai montré que j’étais capable de marquer, j’espère que ça va en amener d’autres. »

Luis Castro complètement emballé

Son entraîneur, Luis Castro, avec qui les relations ont pu paraître tendues, n’a pas été surpris : « Si vous regardez comment il travaille, toujours, il a donné beaucoup plus que ce but. Il travaille sur le plan défensif. Il méritait de marquer, il le méritait déjà contre Lille (0-2, dimanche), avec ses deux poteaux. » Le technicien portugais, qui l’utilise souvent sur un côté par nécessité, a ajouté : « Son but ? Il en met beaucoup comme ça à l’entraînement. C’est très joli à voir mais pour quelqu’un qui travaille avec lui tous les jours, c’est normal pour lui. À droite, à gauche, en pointe, il peut faire mal partout. »

Même excentré, Abline a continué à se montrer dangereux, offrant en fin de match un ballon parfait à Herba Guirassy, qui a malheureusement trouvé le poteau (86e). Il a donc, logiquement, été crédité de la note de 7/10 par notre rédaction.

