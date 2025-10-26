ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Il est beau, le PSG de la Ligue 2 ! »
ASSE : Larsonneur dévoile la discussion avec les supporters après Annecy

Gautier Larsonneur lors d'Annecy - ASSE
Fabien Chorlet
26 octobre 2025

Gautier Larsonneur est passé en zone-mixte après la déroute de l’ASSE à Annecy (4-0).

L’AS Saint-Etienne est en crise. Humiliés ce samedi sur la pelouse d’Annecy (4-0), pour le compte de la 11e journée de Ligue 2, les Verts ont enchaîné une troisième défaite lors des quatre derniers matchs. Après la rencontre, tous les joueurs stéphanois sont allés discutés avec leurs supporters, qui étaient 2500 à avoir faits le court déplacement jusqu’à Annecy.

« À part dire aux supporters qu’on doit se la fermer… »

En zone-mixte, Gautier Larsonneur est revenu sur cette explication de texte, dévoilant ce qu’il a dit aux supporters. « Les supporters ? Franchement, vous voulez que je leur dise quoi ? Ils sont 5 000 dans le stade, on en prend quatre. À part leur dire qu’ils ont raison, qu’on doit se taire, j’ai même été un peu plus cash, qu’on doit se la fermer et bosser, parce que le travail ça peut solutionner beaucoup de choses, l’humilité aussi. Il faut que tout le monde comprenne qu’il est stéphanois pour toute la saison, que tout le monde ait la même envie, que tout le monde tire dans le même sens parce qu’à la fin, tout le monde en tirera le positif si le club revient où il mérite d’être. Tout le monde sera récompensé de ça que ce soit individuellement, collectivement ou pour le peuple vert. Au bout d’un moment, ils sont patients, j’espère que mardi on en aura, pour répondre présents et leur montrer que ce qu’il s’est passé sur les deux derniers matchs c’était indigne de Saint-Étienne. On va montrer un meilleur visage, on se doit de montrer un meilleur visage dès mardi soir contre Pau, qui marche sur l’eau actuellement. Ils font des bons résultats, c’est une équipe valeureuse. C’est un bel affrontement, on va voir si on arrive à se relever, si on a de la personnalité. Hâte d’être mardi pour qu’on bosse collectivement pour battre cette équipe de Pau et recoller à la première place. »

Avant cela, le gardien de l’ASSE a parlé de honte au moment d’évoquer le match en lui-même. « Il y a plusieurs sentiments qui se mélangent. D’abord de la honte, parce qu’en prendre quatre à Annecy, même si cette équipe a fait un très bon match, ça ne doit pas arriver. Les raisons, si je dis qu’elles sont assez simples ce serait mal interprété mais quand on prend un poteau au bout de trente secondes à Montpellier et qu’on marque sur l’action d’après, ça aurait pu nous servir de leçon. Et ce soir au bout de six minutes de jeu on prend un but de la même manière. J’ai joué dans pas mal d’équipes de Ligue 2 différentes notamment à Saint-Étienne, celle-ci est évidemment très forte mais on voit qu’aujourd’hui ça ne suffit pas, les individualités ne suffisent pas. On reproduit des erreurs. Après il y a un fait de jeu avec Igor Miladinovic qui prend le rouge. Des faits de jeu il y en a plein, c’est à nous de les affronter et de faire beaucoup mieux que ça. »

