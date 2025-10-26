Selon Romain Molina, le FC Nantes ne serait actuellement pas à vendre.

Depuis de nombreuses années, la plupart des supporters du FC Nantes attendent désespérément que Waldemar Kita vendent le club. Si l’homme d’affaires franco-polonais était un temps intéressé par une vente, il ne le serait plus. C’est ce qu’a sorti Romain Molina dans une vidéo publiée cette semaine sur son compte YouTube.

« Waldemar Kita ne veut pas vendre »

« Côté Nantes, pendant des années, on a voulu vendre. Là, actuellement, Waldemar Kita ne veut pas vendre. Actuellement. Pourquoi ? Parce qu’il dit, en off, que c’est le pire moment pour vendre… et il n’a pas forcément tort. En ce moment ta valorisation : c’est zéro. Sauf que Kita a l’argent pour reboucher les trous. Alors, ils ne sont pas d’accord sur grand-chose, lui et son fils Franck, on pourrait reparler de l’organisation interne. En tout cas, à Nantes, c’est vrai qu’il y a eu des discussions, il y a quelque temps. Là, on veut attendre. On veut essayer de maintenir le club un petit moment et ensuite, peut-être, le revendre plus tard. Car là, on se dit que ça va être compliqué », a expliqué le journaliste d’investigation. Entre des droits TV de la Ligue 1 qui sont en chute libre et une 13e place au classement, il faut dire que le FCN n’a pas trop de quoi attirer de gros investisseurs à l’heure actuelle. Au grand dam des supporters nantais…