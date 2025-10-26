ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Il est beau, le PSG de la Ligue 2 ! »
FC Nantes : Romain Molina lâche un énorme scoop sur la possible vente du club

Waldemar Kita (FC Nantes)
Fabien Chorlet
26 octobre 2025

Selon Romain Molina, le FC Nantes ne serait actuellement pas à vendre.

Depuis de nombreuses années, la plupart des supporters du FC Nantes attendent désespérément que Waldemar Kita vendent le club. Si l’homme d’affaires franco-polonais était un temps intéressé par une vente, il ne le serait plus. C’est ce qu’a sorti Romain Molina dans une vidéo publiée cette semaine sur son compte YouTube.

« Waldemar Kita ne veut pas vendre »

« Côté Nantes, pendant des années, on a voulu vendre. Là, actuellement, Waldemar Kita ne veut pas vendre. Actuellement. Pourquoi ? Parce qu’il dit, en off, que c’est le pire moment pour vendre… et il n’a pas forcément tort. En ce moment ta valorisation : c’est zéro. Sauf que Kita a l’argent pour reboucher les trous. Alors, ils ne sont pas d’accord sur grand-chose, lui et son fils Franck, on pourrait reparler de l’organisation interne. En tout cas, à Nantes, c’est vrai qu’il y a eu des discussions, il y a quelque temps. Là, on veut attendre. On veut essayer de maintenir le club un petit moment et ensuite, peut-être, le revendre plus tard. Car là, on se dit que ça va être compliqué », a expliqué le journaliste d’investigation. Entre des droits TV de la Ligue 1 qui sont en chute libre et une 13e place au classement, il faut dire que le FCN n’a pas trop de quoi attirer de gros investisseurs à l’heure actuelle. Au grand dam des supporters nantais…

