L’ailier polyvalent de l’OM, Timothy Weah, s’est blessé à la cuisse gauche face au RC Lens (2-1).

Malgré une prestation plutôt aboutie, l’Olympique de Marseille s’est inclinée ce samedi sur la pelouse du RC Lens (2-1), à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. En plus de perdre son deuxième match consécutif toutes compétitions confondues après le revers concédé en Ligue des Champions face au Sporting Portugal (2-1), Marseille a perdu un joueur sur blessure à Bollaert. Il s’agit de Timothy Weah. Passeur sur l’ouverture du score de Mason Greenwood, l’ancien Turinois s’est blessé à la cuisse gauche et a dû céder sa place à Leonardo Balerdi à la 52e minute de jeu.

De Zerbi donne des nouvelles de Weah

En conférence de presse d’après-match, le coach marseillais, Roberto De Zerbi, a confirmé une blessure de Timothy Weah sans donner trop de détails. « Ce (samedi) soir, on a toujours été dedans, même si on a été moins dangereux. On vient d’enchaîner beaucoup de matches, on a perdu Timothy Weah sans savoir encore la gravité de sa blessure, ce serait une mauvaise nouvelle pour nous s’il devait être absent. »

L’Américain va sans doute passer des examens médicaux dans les prochaines pour connaître la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité. C’est un nouveau coup dur pour Roberto De Zerbi et les Marseillais, qui doivent déjà faire avec les absences sur blessure de Facundo Médina, Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri.