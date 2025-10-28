ASSE : Larsonneur a secoué le vestiaire, Stassin et Davitashvili visés ?
Choc et frayeur ce dimanche matin en plein centre de Nantes  : Alexis Mirbach, jeune gardien du FCN, a vu sa matinée basculer lorsque son véhicule a été violemment percuté rue de Strasbourg. À 20 ans à peine, le portier nantais a connu un vrai coup de stress, mais heureusement, aucun drame à l’horizon.

Les circonstances de l’accident dimanche matin

Il est 8h30, dans l’hypercentre nantais. Alexis Mirbach, troisième gardien des Canaris, s’approche d’un carrefour de la rue de Strasbourg. Soudain, tout s’accélère : une voiture fonce, grille délibérément le feu rouge et percute l’arrière de son véhicule. Un choc brutal qui résonne dans une ville encore calme à cette heure. Les pompiers interviennent rapidement : Mirbach, bien que sonné, parvient à sortir de la voiture. Pris en charge en quelques minutes, il est transporté au CHU de Nantes pour des examens de précaution.

Qui est Alexis Mirbach, le jeune gardien des Canaris ?

Alexis Mirbach, 20 ans, n’est pas un inconnu pour les amateurs de ballon rond. Gardien de but mesurant 1,92 m, droitier, natif de Metz, il incarne la relève au sein du FC Nantes. Formé à Metz, puis passé par les équipes jeunes et la réserve du club lorrain, il a su convaincre par ses performances en National et au sein des sélections françaises U20. Depuis son arrivée officielle d’Alexis Mirbach au FC Nantes, il occupe le poste de numéro 3 en équipe première et commence à se faire un nom.

Que s’est-il passé : un choc, un conducteur en fuite

Dimanche matin, tout bascule pour le jeune joueur. Au volant, Mirbach est percuté au croisement par un automobiliste qui refuse le feu rouge. L’impact est violent, les airbags se déclenchent, mais aucun blessé grave n’est à déplorer. La scène, brève mais intense, laisse Mirbach ébranlé. Très rapidement, l’auteur de la collision prend la fuite, abandonnant le stade sur le bitume du centre-ville, à seulement quelques pas du cœur nantais.

L’auteur présumé de l’accident : profil et interpellation

Derrière le choc, un conducteur connu des autorités. Interpellé dans la foulée par la police, il se révèle en situation irrégulière sur le territoire. Âgé d’une vingtaine d’années, de nationalité tunisienne, il n’a ni papiers, ni permis de conduire, et se trouvait en état d’ébriété flagrante au moment des faits. Bien identifié par les forces de l’ordre, il tente d’argumenter qu’il n’était qu’un passager. Auditionné puis placé en garde à vue, il fait désormais face aux nombreuses infractions retenues contre lui.

Le point sur l’état de santé du joueur

Heureusement, le dénouement médical rassure tout l’environnement du FC Nantes. Alexis Mirbach, secoué mais sans blessure préoccupante, est resté brièvement sous surveillance à l’hôpital. Il a pu, après une série d’examens, regagner son domicile. Cette matinée placée sous le signe de la peur se solde par un énorme ouf de soulagement pour le groupe nantais et tous les suiveurs du jeune portier. Sa progression récente, déjà remarquée lors du transfert du gardien lors du dernier mercato, ne sera pas stoppée par cet événement inattendu.

Réactions et suite de l’enquête

L’émotion a traversé les rangs du club dès l’annonce de l’accident. Plusieurs membres du staff et des joueurs ont fait savoir leur soulagement en apprenant que Mirbach était indemne. L’enquête se poursuit du côté des autorités, le suspect restant en garde à vue. Mais pour Alexis Mirbach, l’heure est au repos et à la récupération : son mental et sa solidité sont déjà salués par l’encadrement nantais, qui devrait pouvoir compter sur lui lors des prochaines échéances. 

