Après plusieurs semaines de blessure, Hamed Junior Traoré (25 ans) se rapproche d’un retour à l’entraînement collectif à l’Olympique de Marseille.

Coup d’accélérateur attendu du côté de l’OM : Hamed Junior Traoré pourrait bientôt refaire parler de lui. L’Ivoirien, éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cuisse, progresse dans sa récupération et un retour à l’entraînement collectif est espéré très prochainement, selon La Provence.

Polyvalent et capable d’évoluer sur tous les postes offensifs, Traoré représente un véritable joker pour Roberto De Zerbi. Son retour pourrait offrir davantage d’options tactiques et permettre de gérer plus efficacement la rotation en attaque, surtout dans une période où l’OM enchaîne les matchs et doit préserver son effectif. L’ancien Auxerrois, réputé pour sa vitesse, sa technique et sa capacité à percuter, pourrait injecter un nouvel élan à l’attaque marseillaise, en apportant fraîcheur et créativité.

Sa présence sera particulièrement précieuse dans les matchs serrés où le moindre changement peut faire basculer le résultat. Pour l’OM, ce retour n’est pas simplement un regain de forme : c’est l’opportunité de retrouver une arme offensive supplémentaire capable de dynamiter les défenses adverses et de relancer une équipe parfois en manque d’inspiration.