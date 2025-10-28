Présent en conférence de presse à la veille de la réception du SCO d’Angers (21h05), Roberto De Zerbi a donné des nouvelles de l’infirmerie de l’Olympique de Marseille.

L’OM ne doit plus se rater. Après une semaine noire marquée par deux défaites, à Lisbonne en Ligue des Champions puis à Lens en Ligue 1, le club phocéen accueille le SCO à l’Orange Vélodrome (mercredi, 21h05) pour tenter de repartir de l’avant.

« Ils ont des joueurs de qualité surtout devant. De ce que j’ai vu ce n’est pas une équipe qui met le bus, analyse Roberto De Zerbi en conférence de presse. En Ligue 1, tous les matchs doivent être jouer jusqu’au bout et je n’aime pas sous-estimer l’adversaire. »

Interrogé sur la défaite rageante à Bollaert, le coach de l’OM n’a pas voulu accabler ses joueurs : « Lors de la deuxième mi-temps face à Lens, on aurait pu être plus dangereux. Je n’ai pas parlé de fatigue mais plutôt d’un manque lucidité. »

Sans Weah ni Balerdi, De Zerbi veut un OM plus méchant

Au sujet du turnover, De Zerbi pèse tout au millimètre près : « Ce n’est pas simple parce qu’on essaye d’être attentif au temps de jeu de tout le monde pour éviter les blessures musculaires. Jusqu’à présent, les blessures ne sont pas liées à l’emploi abusif des joueurs (…) Si vous voyez toutes les équipes qui jouent trois compétitions, tout le monde fait des changements. J’ai la chance d’avoir une équipe forte. »

Une équipe forte mais qui sera amputée de Leonardi Balerdi et de Timothy Weah pour la réception d’Angers. Après cette annonce, De Zerbi pense tenir la recette pour relancer l’OM face au SCO : « On est serein, on fait les choses de la bonne manière. On a eu des manques dans la finalisation lors des deux derniers matchs, on a aussi peut-être manqué de méchanceté dans les duels. Demain, on veut remporter un match difficile mais qui est à notre portée. »

Enfin, le technicien italien préfère rigoler des polémiques qui touchent l’OM. « Je commence à avoir un peu d’expérience à Marseille et je ne me laisse pas envoûter par les polémiques : Polémiques contre Emerson, polémiques contre Pavard, polémiques contre le club… Les polémiques me font rire maintenant. »