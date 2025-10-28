Après son comportement virulent envers l’arbitre lors de la défaite du LOSC face au PAOK en Ligue Europa, Olivier Létang pourrait prendre cher.

La soirée de jeudi dernier à Pierre-Mauroy n’a pas fini d’avoir des conséquences. Selon L’Équipe, l’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire visant Olivier Létang, le président du LOSC, après son comportement jugé inapproprié à la mi-temps du match de Ligue Europa perdu contre le PAOK Salonique (3-4).

💢 Létang hors de lui à la pause

Furieux après plusieurs décisions arbitrales controversées, le dirigeant lillois a attendu l’arbitre principal, Nikola Dabanovic, dans le couloir des vestiaires. Téléphone en main, il lui a adressé des remarques virulentes en anglais, captées par les caméras de Canal+. « Ce qu’il s’est passé ce soir est fou », aurait-il notamment lancé, évoquant même avoir écrit au président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

🚫 Un penalty non sifflé au cœur de la polémique

L’épisode trouve son origine à la 40e minute, lorsqu’un tirage de maillot évident sur Matias Fernandez-Pardo n’a pas été sanctionné, malgré l’intervention du VAR. Après avoir longuement consulté les images, l’arbitre monténégrin a finalement maintenu sa décision initiale, provoquant la colère du public et du président lillois. De son côté, la direction de l’arbitrage de l’UEFA a confirmé que M. Dabanovic n’avait pas commis d’erreur manifeste.

⏳ Sanction à venir

L’UEFA va désormais examiner le dossier pour « conduite incorrecte ». En fonction de la gravité retenue, Olivier Létang, qui a déjà été suspendu par la LFP après un comportement similaire contre Lyon, pourrait écoper d’une nouvelle suspension. Une affaire qui ternit un peu plus la belle saison européenne des Dogues.