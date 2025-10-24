Après son coup de colère face au PAOK, Olivier Létang a été mouché par l’UEFA.

Jeudi soir, à la pause du match de Ligue Europa entre Lille et le PAOK Salonique (3-4), une vive tension a éclaté… mais pas sur le terrain. Olivier Létang, président du LOSC, a violemment critiqué l’arbitre monténégrin Nikola Dabanovic, estimant qu’il aurait dû accorder un penalty aux Dogues suite à un accrochage de Jonjoe Kenny sur Matías Fernández-Pardo dans la surface (39e).

« J’ai déjà écrit à Monsieur Ceferin. Ce qu’il s’est passé ce soir est incroyable », a lancé Létang directement à l’arbitre, comme l’ont révélé des images diffusées par Canal+. Mais son coup de gueule ne semble pas avoir convaincu la direction de l’arbitrage de l’UEFA. Selon L’Équipe, celle-ci a analysé la situation et estime que l’officiel n’a pas commis d’erreur.

L’UEFA répond à Létang

Un membre de l’UEFA contacté par RMC n’a pas mâché ses mots : « C’est ridicule de signifier aux arbitres que le patron de Lille a écrit au président de l’instance européenne ». Et d’ajouter, en pointant la répétition de ce type de critiques : « Après ses sorties sur l’arbitrage français, M. Létang poursuit sur la scène européenne, c’est triste de s’en prendre comme ça aux arbitres ».

Plusieurs autres membres de l’institution se montrent du même avis, soulignant la maladresse de la démarche du président lillois, déjà auteur d’une sortie très virile après la défaite contre Lyon il y a quelques semaines.