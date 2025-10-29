FC Nantes : Luis Castro et les Kita, enfin un trio gagnant chez les Canaris ?

C’est ce que pense le journaliste Walid Acherchour…

Le FC Nantes s’est donné un peu d’air en allant s’imposer au Paris FC le week-end dernier, avec notamment Abline qui a débloqué son compteur. Et selon le journaliste Walid Acherchour, hier sur RMC, les Kita ont eu raison de rester calmes et de miser sur Luis Castro.

« L’équipe progresse et adhère au projet de Luis Castro. Les Kita n’ont pas réagi au début de saison compliqué et ils seront récompensés de leur patience », a-t-il soutenu, confiant pour l’avenir du FCN. Lequel passera par un bon résultat ce soir contre l’AS Monaco.