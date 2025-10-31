Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Clauss de retour à l’entraînement avant le PSG

Toujours victime de douleurs à un genou, Jonathan Clauss n’était pas de ceux qui ont entretenu la bonne dynamique niçoise en battant Lille, mercredi (2-0), mais le vice-capitaine de l’équipe azuréenne était attendu par Franck Haise à l’entraînement collectif hier matin, après avoir vécu une séance individuelle le jour du match.

Clauss était bien là hier, aux côtés de ses coéquipiers qui n’ont pas ou peu joué face au LOSC, à l’image de Morgan Sanson, qui a disputé cinq minutes à l’Allianz Riviera. Sur le papier, il est donc apte pour le déplacement à Paris, demain soir.

RC Strasbourg : Doukouré prend cher, plus long que prévu pour Emegha ?

Blessé aux ischios contre l’OM il y a un mois (1-2), Emanuel Emegha a encore des douleurs et doit patienter avant de revenir sur le terrain. Selon L’Équipe, attaquant néerlandais du RC Strasbourg pourrait encore manquer trois semaines de compétition.

Par ailleurs, Ismaël Doukouré a été lourdement sanctionné. Auteur d’un tacle violent sur Malick Fofana, le milieu strasbourgeois a provoqué une longue indisponibilité du Lyonnais. Sans surprise, la commission de discipline lui a infligé quatre matches fermes !

PFC – OL : 4 suspects du cambriolage du Louvre arrêtés !

Le musée du Louvre a été cambriolé par plusieurs individus repartis avec des bijoux et des diamants rares. Depuis, la police poursuit son enquête et semble avoir déjà identifié plusieurs suspects. Et certains d’entre eux semblent apprécier le football. Selon France Info, quatre suspects ont été interpellés devant le stade Jean-Bouin, juste avant la rencontre entre le Paris FC et l’OL (3-3).

Les suspects se trouvaient parmi les supporters, attendant de pouvoir entrer pour assister au match. Ils ont été arrêtés par la BRB et n’ont pas eu le temps de fuir. L’un d’eux serait l’un des chauffeurs qui a aidé les suspects à se rendre sur les lieux et les autres des proches qui ont aidé à l’organisation du cambriolage.

Stade Rennais : Pouille dans le collimateur des Pinault ?

Après Habib Beye, Arnaud Pouille serait sur la sellette au Stade Rennais ? C’est en tout cas l’avis de Gilles Favard, qui a envoyé la sauce sur son compte X : « Les mouches ont changé d’ânes à Rennes. Arnaud Pouille est dans le collimateur de la famille Pinault !!!! » Selon L’Équipe, le coach du Stade Rennais serait toujours en sursis avant le choc contre le RC Strasbourg ce dimanche (15h).

FC Metz – RC Lens : lourdes sanctions en vue ?

Interrompu trois fois en raison de débordements de supporters des deux camps, le match Metz-Lens (2-0) devrait être traité par la commission de discipline du 12 novembre. Avec de lourdes sanctions en vue. Questionnés sur ce qui ressemblait à un manque de réactivité dans l’intervention des services de sécurité à ce moment-là, les dirigeants grenats ont répondu à L’Équipe que comme « il a fallu procéder à un redéploiement vers cette partie de tribune fermée », elle a au contraire « été très rapide, permettant d’éviter des bagarres et des blessés ». Quant à la seconde interruption (41e), elle a été entraînée par la propagation de gaz lacrymogènes, ressentis par les joueurs et les spectateurs, lancés par les forces de l’ordre pour bloquer la tentative de certains fans sang et or de s’introduire dans la partie basse où se trouvaient leurs homologues messins.

Enfin, en seconde période, alors que le calme était revenu, maintenu par un cordon de sécurité, ce sont des chants insultants répétés par les ultras artésiens qui ont provoqué un message du speaker et la troisième interruption (70e). Les dirigeants du FCM, qui soulignent que « le pire a été évité grâce à une bonne collaboration entre les stadiers des deux clubs et les forces de l’ordre », condamnent « très fermement les agissements répréhensibles des deux côtés ».

En précisant qu’ils ont, « comme à chaque fois, porté plainte contre les individus » (messins) qui ont tenté de s’introduire vers le parcage adverse et qu’ils feront « tout pour les identifier », avec la vidéosurveillance.