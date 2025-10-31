FC Barcelone : Lamine Yamal infidèle à Nicki Nicole, le scandale éclate ! 
Stade Rennais : Beye doit-il relancer Blas et Fofana contre le RC Strasbourg ?

Ludovic Blas (Stade Rennais)
Bastien Aubert
31 octobre 2025

Écarté du groupe du Stade Rennais à Toulouse mercredi (2-2), Ludovic Blas et Seko Fofana doivent-ils être réintégrés par Habib Beye pour la réception du RC Strasbourg (dimanche, 15h). But Football Club lance le débat.

« Pour se sauver, Beye a besoin de toutes ses forces vives »

« Prendre la décision d’écarter Ludovic Blas et Seko Fofana à Toulouse (2-2) était un choix extrêmement fort d’Habib Beye. Et il a surpris beaucoup de monde. Factuellement, a-t-il porté ses fruits ? Pas vraiment puisque le Stade Rennais n’a réalisé qu’une mi-temps sur deux et n’a pas pris les trois points de la victoire, objectif déclaré des dirigeants bretons avant la rencontre. La tactique de Beye a donc capoté et on lui conseille donc de réintégrer ses forces vives au plus vite s’il ne veut pas voir sa tête coupée dimanche face au RC Strasbourg (15h).

Si on veut bien comprendre que la présence de Fofana se discute, comment imaginer le Stade Rennais sans Blas ? L’ancien Nantais a son caractère mais il est clairement le facteur X de cette équipe… et a l’habitude d’exceller dès l’instant où il est dos au mur. Ce fut le cas contre l’AJ Auxerre, où il a brillé avant de sortir au moment où il était le meilleur Rennais sur le terrain (2-2). Remplaçant, c’était déjà lui qui avait débloqué le choc contre l’OM (1-0) sur une inspiration dont il a le secret. Si Beye défend le droit d’avoir droit à une deuxième chance pour son cas personnel, il doit aussi l’appliquer pour les autres. »

Bastien AUBERT

« L’institution passe au-dessus, mais il y a urgence pour Rennes »

« Même si l’absence de Blas se discute un peu plus que celle de Fofana, je pense qu’il n’y a pas de calculs à faire et que les deux joueurs doivent être réintégrés. Je comprends parfaitement Habib Beye quand il dit qu’il est le garant de l’exigence que doivent avoir les joueurs du Stade Rennais, mais la sanction est tombée à Toulouse, et je pense qu’elle peut être levée pour Strasbourg. Certains pensent sûrement que les statuts de joueurs peuvent être remis en cause malgré les émoluments, et ils ont raison, car le SRFC n’est pas un paillasson.

Cependant, quand tu recrutes un Seko Fofana à 20 millions d’euros, avec un salaire de 400 000 euros mensuels, c’est tout de même un gros désaveu de t’en passer. Pas au niveau du coach, mais plus pour le club. On parle quand même d’un joueur qui était censé venir pour apporter un certain leadership sur et en dehors du terrain. Au final, il ne fait pas vraiment l’unanimité presque un an après son arrivée. Pour Ludovic Blas, ça reste un peu le même schéma avec un joueur payé cher et qui fait partie des plus gros salaires du club.

Donc, même si l’institution devra toujours passer au-dessus, il y a urgence pour Rennes, et son redressement devra aussi passer par des grosses performances de la part de joueurs comme Blas et Fofana. D’ailleurs, comme l’a très bien dit Pierre Sage au RC Lens en conférence de presse concernant la mise à l’écart de Malang Sarr : « Quelqu’un qui a payé sa peine peut revenir dans la société et retravailler ».

William TERTRIN

