C’est peu dire que Daniel Riolo n’a pas apprécié la prestation de l’OM à Auxerre (1-0). Le journaliste de RMC l’a dit avec son franc-parler habituel.

Plombé par les blessures et dans le dur mentalement avec sa série de trois matches sans victoire, l’OM l’a joué petit bras à Auxerre (1-0) hier. Roberto De Zerbi a aligné un onze pour jouer le contre et laisser la balle aux Bourguignons, qui avaient usé de la même tactique pour lui infliger deux défaites la saison passée. Ca a été moche à voir mais ça a fonctionné. Mais c’est peu dire que les Phocéens n’ont pas fait grande impression à l’Abbé-Deschamps.

« Encore 5 min et je zappe sur la StarAc… »

Ainsi, alors que la rencontre touchait à sa fin, Daniel Riolo a tweeté sa frustration : « On s’en fout de l’arbitre (après l’expulsion de Garcia)… la presta de l’OM est juste médiocre … encore 5 min et je zappe sur la StarAc tellement c’est terrible … ». Un sentiment très certainement partagé par de nombreux téléspectateurs, même parmi les plus acharnés des supporters marseillais. Mais pour réussir une grande saison, il faut savoir gagner ce genre de rencontres, au cœur de l’automne

Les Olympiens devront élever leur niveau, mercredi, pour la réception de l’Atalanta Bergame en Champions League. Pour l’occasion, ils récupèreront Mason Greenwood et Igor Paixao, le premier étant resté sur le banc en Bourguignon et le second étant entré en jeu.