Très déçu par la défaite de son équipe face à l’OM (0-1) hier, l’entraîneur de l’AJ Auxerre, Christophe Pélissier, a assuré que son gardien n’avait rien eu à faire du match.

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour l’AJ Auxerre face à l’OM. Habitué aux défaites lorsqu’il croisait le club provençal les années précédentes, le club bourguignon s’est imposé 3-1 au Vélodrome et 3-0 à l’Abbé-Deschamps en 2024-25. Mais samedi soir, il a chuté sur ses terres face aux Phocéens, vainqueurs grâce à un but d’Angel Gomes (1-0). Lors de ce match étrange, que les Marseillais ont abordé avec une défense à cinq et peu de velléités offensives, c’est l’AJA qui s’est procuré les meilleures occasions. Mais elle est tombée sur un Geronimo Rulli des grands soirs.

« Je crois que mon gardien n’a rien à faire du match »

C’est sans doute ce qui explique ce commentaire acerbe de Christophe Pélissier au micro de Téléfoot après la partie : « Ca ne veut pas tourner en notre faveur. On a réussi à les mettre en difficulté avec nos attaques, malheureusement… Je crois que mon gardien n’a rien à faire du match ». Les Marseillais n’ont effectivement cadré que deux tirs sur six, mais cela leur a suffi pour repartir avec les trois points. Les Icaunais, eux, ont frappé neuf fois au but, cadrant à quatre reprises.

Dans le dur depuis le début de la saison, Christophe Pélissier semble moins lucide dans ses analyses car il semble oublier que l’OM a eu la maîtrise du jeu (51% de possession) alors qu’il lui manquait la moitié de ses titulaires. Et que l’an dernier, c’est son équipe qui faisait preuve d’une réussite maximale face aux Phocéens, largement dominateurs…