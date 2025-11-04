C’est l’Italien Maurizio Mariani qui dirigera le PSG face au Bayern Munich mardi soir. Il avait officié lors d’une rencontre de la triomphale campagne de Champions League de la saison passée.

C’est un choc énorme qui attend le Parc des Princes mardi soir. Le Paris Saint-Germain est certes moins souverain cette saison, car handicapé par les blessures, mais il demeure le champion d’Europe en titre, finaliste du Mondial des Clubs, tenant de la Supercoupe d’Europe et de tous les trophées français. En face, le Bayern Munich est le roi incontesté du football allemand, auteur d’un début de saison parfait en Bundesliga (9 victoires en 9 matches).

Il était de la victoire sur Aston Villa

Pour cette affiche de prestige, l’UEFA a décidé de nommer l’Italien Maurizio Mariani. Les supporters parisiens se souviennent peut-être de lui car il était l’arbitre du quart de finale aller de la saison dernière entre le PSG et Aston Villa. Les hommes de Luis Enrique s’étaient imposés 3-1, faisant un grand pas vers les demies. Une quatrième victoire en autant de journées dans la présente édition permettrait au club de la capitale de faire aussi un grand pas vers le prochain tour.

Maurizio Mariani réussit plus globalement au football français puisque seuls Nice et Strasbourg ont connu la défaite avec lui. L’OM, l’OL, le TFC et le LOSC, eux, ont tous arraché un nul ou une victoire sous sa direction.