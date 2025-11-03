Après avoir mis Nayef Aguerd au supplice au Vélodrome (2-2), l’attaquant d’Angers Sidiki Chérif fait tourner les têtes sur le marché des transferts. L’OM pourrait bien être l’un de ses prétendants.

Mercredi, au Vélodrome, Sidiki Chérif a frappé fort. L’attaquant angevin a non seulement inscrit un but lors du match nul 2-2 face à l’OM, mais il a aussi mis Nayef Aguerd à la faute, montrant toute l’étendue de son potentiel. Sa puissance, sa vitesse et la qualité de ses appels ont rendu l’exercice particulièrement difficile pour le défenseur marocain.

On l’a vu sur l’ouverture du score angevine, où ce dernier n’a jamais su quand lui chiper le ballon avant qu’il ne trompe Geronimo Rulli après une course parfaitement menée au nez à la barbe de son chien de garde personnel.

L’OM sur Sidiki Chérif ?

À seulement 18 ans, Chérif traverse une période exceptionnelle et confirme son statut de révélation de Ligue 1. Aux commentaires, Jean-Louis Gasset lui prédit un avenir doré au mercato. Sa performance au Vélodrome n’a d’ailleurs fait qu’accentuer l’intérêt des clubs sur le marché des transferts.

Selon Rudy Galetti, plusieurs formations européennes suivent désormais de près le Franco-Guinéen. Les identités restent floues, mais Foot01 n’exclut pas que l’OM soit attentif à sa progression. À confirmer cet hiver.