L’ancien défenseur du SRFC vit des débuts cauchemardesques à Lyon…

Expulsé dès la 7e minute à Brest (0-0) dimanche soir en Ligue 1, Hans Hateboer (31 ans, 3 matchs en L1 cette saison) a écopé du carton rouge le plus rapide adressé au club rhodanien en championnat, selon le compte Stats du Foot sur le réseau social X, pour avoir attrapé le tibia de Pathé Mboup. Un record dont le défenseur arrivé du Stade Rennais se serait bien passé. Surtout que cette expulsion fait suite à d’autres contrariétés depuis son arrivée dans le 69.

Hateboer est maudit cette saison

En effet, Hateboer, qui avait provoqué un penalty lors de sa seule apparition cette saison avec Rennes contre Nantes (2-2), était entré en jeu lors du match précédent face au Paris FC (3-3) alors que l’OL comptait deux buts d’avance. Et avant cela, le Néerlandais, pas qualifié pour la Ligue Europa, était resté sur le banc face à Strasbourg sans entrer en jeu. Son expulsion lui coûtera la réception du Paris Saint-Germain dimanche prochain. Et peut-être un peu plus…