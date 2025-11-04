Sur RMC, Walid Acherchour a dit tout le bien qu’il pense des choix d’Habib Beye, qui ont permis au Stade Rennais de se relancer la semaine dernière.

Un nul à Toulouse (2-2) mercredi et, surtout, une victoire éclatante sur Strasbourg (4-1) dimanche : en grand danger, Habib Beye a su prendre tous les risques pour décrocher des points qui vont lui permettre de poursuivre son aventure au Stade Rennais. L’entraîneur a fait des choix forts en sortant Seko Fofana, Ludovic Blas, Breel Embolo et Quentin Merlin du onze de départ, alignant des jeunes à leur place. Ca a payé et Walid Acherchour a applaudi à deux mains sur RMC.

« Beye sort grandi de cette semaine avec ce nul contre Toulouse (2-2) et cette victoire sur Strasbourg (4-1). Il doit continuer en ce sens, avec la méritocratie, mettre fin à la république des joueurs, et surtout continuer à faire jouer les jeunes qui le méritent. Enfin, il a mis une composition qu’il avait en tête depuis un moment. Est-ce qu’il pouvait le faire avant ? Je ne sais pas. Mais cette semaine, il a fait un all-in en sortant Fofana et Blas mais aussi Merlin et Embolo. Et cela pour mettre un Meïté qui a mis une claque à Embolo, un Cissé qui a fait ce que Fofana ne peut plus faire aujourd’hui, un al-Tamari qui apporte plus que Merlin dans son système. »

« Ce n’est pas encore parfait mais dans l’attitude générale, c’est plus cohérent, plus sain. Il y a plus de créativité dans le jeu. Maintenant, Rennes va devoir faire un choix : Beye ou l’équipe. Mais personnellement, je serai pour conserver Beye et que celui-ci maintienne ses choix de la semaine. »