Avec le recrutement de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont attiré un coach digne des plus grands. Et c’est Pierre-Emile Højbjerg qui l’a dit…

À la veille d’un rendez-vous européen crucial face à l’Atalanta en Ligue des Champions, Pierre-Emile Højbjerg s’est longuement confié sur la relation privilégiée qu’il entretient avec son entraîneur, Roberto De Zerbi. Le milieu danois, arrivé à Marseille avec l’expérience des plus grands championnats, ne cache pas son admiration pour le technicien italien, qu’il compare sans détour aux plus grands noms du football mondial.

Højbjerg, passé par les bancs de Pep Guardiola au Bayern, Antonio Conte et José Mourinho à Tottenham, a trouvé à Marseille un coach qui, selon lui, allie exigence, humanité et vision du jeu. Interrogé sur ce qui distingue Roberto De Zerbi de ses anciens entraîneurs, il a livré une réponse pleine de sincérité, dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Roberto De Zerbi à la table des grands

« Franchement, c’est rare dans le foot de rencontrer quelqu’un avec un cœur aussi grand. J’ai senti ça avec le coach. Il a un grand cœur et une personnalité forte. Bien sûr, il faut aussi de la qualité, et il en a beaucoup. J’ai eu Antonio Conte, José Mourinho, Pep Guardiola, tous des entraîneurs extraordinaires, chacun à leur manière. Et je mets Roberto à côté d’eux, sans hésiter. »

Cette déclaration en dit long sur la place qu’occupe déjà De Zerbi dans le vestiaire marseillais. Admiré pour son approche offensive et sa capacité à faire progresser ses joueurs, l’Italien semble avoir instauré une véritable connexion humaine avec son groupe, un élément essentiel dans un club à l’atmosphère aussi intense que celle de l’OM. Un véritable coup opéré par Longoria et Benatia à l’été 2024.