L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, reconnaît volontiers que son équipe joue mal actuellement mais il rappelle qu’il y a beaucoup de blessés.

Battu à Lens (1-2) il y a deux samedis après avoir bien joué en première période, l’OM a livré deux prestations catastrophiques dans le jeu la semaine dernière, face à Angers (2-2) mercredi et à Auxerre (1-0) samedi. Il a pris des points mais les critiques se sont abattues sur Roberto De Zerbi, dont les choix au niveau de la composition de même que le niveau de son équipe ont laissé circonspects nombre d’observateurs. L’entraîneur italien a été interrogé sur le sujet ce mardi en conférence de presse avant la réception de l’Atalanta Bergame et il a répondu de façon très directe.

« Certaines critiques sont un peu désastreuses »

« J’aime les polémiques, je suis venu aussi pour ça. Quand vous posez des questions, cela me fait plaisir car vous cherchez toujours une réponse poivrée. J’ai beaucoup de défauts mais je ne mens pas. On a mal joué contre Angers mais nous avons perdu deux points à la 95e minute. Nous avons mal joué contre Auxerre mais j’ai l’impression que certaines équipes font moins que nous pour gagner. J’aimerais mieux jouer mais certaines critiques sont un peu désastreuses et plus dures que la réalité. »

« D’après vous, est-ce que je suis content de jouer un match de Ligue des champions avec 8-9 joueurs blessés ? Dans les analyses, il faut toujours tout considérer, ne rien laisser au hasard. Les belles choses se font souvent dans la difficulté, comme à Auxerre, avec des victoires pas faciles à aller chercher. Le soleil reviendra quand Gouiri, Kondogbia, Balerdi, et tous ceux qui sont blessés reviendront. Ce sera un petit peu plus facile. C’est une période difficile, donc il faut être un peu plus méchant et déterminé. »