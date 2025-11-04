L’OL vient de sécuriser une de ses pépites en attaque avec la prolongation du prometteur Enzo Molebe.

L’Olympique Lyonnais continue de miser sur sa jeunesse. Le club a officialisé ce mardi la prolongation du contrat d’Enzo Molebe pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2029. Le jeune attaquant de 18 ans, qui a rejoint Lyon à l’âge de 13 ans, compte 4 apparitions avec l’équipe première, avec 31 petites minutes disputées.