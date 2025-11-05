Il a tordu le cou à la rumeur…

C’est une véritable bombe qu’a lâchée ABC ce mercredi : Hansi Flick aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone au terme de la saison. L’entraîneur allemand en aurait fait part à son staff dès le mois de septembre mais il n’aurait pas encore abordé le sujet avec sa direction. Sauf que ce mercredi soir, l’Allemand a tenu à mettre les choses au clair en marge du match de C1 contre Bruges. « J’aime vraiment le Barça, a-t-il soutenu. J’aime ce club, j’aime mes joueurs. J’aime tout. Je suis très heureux à Barcelone. » Plutôt limpide !

Et Joan Laporta a aussi démenti la rumeur lors d’un évènement en public. « Hansi Flick est très à l’aise ici et il veut retrouver notre stade, qui aura une capacité de 105 000 spectateurs », a indiqué le président catalan. Dont acte… à priori.