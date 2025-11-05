L’Argentin a réalisé une magnifique parade…

« Il gagne énormément de duels en 1 contre 1 parce qu’il sort vite et il prend de la place » : sur Canal +, avant le coup d’envoi d’OM-Atalanta, la légende marseillaise Steve Mandanda avait analysé les points forts de Geronimo Rulli.

L’Argentin est aussi un spécialiste des penaltys et il vient de le prouver encore une fois contre l’Atalanta en s’étendant sur sa gauche pour détourner la tentative de De Ketelaere. Phénoménal !