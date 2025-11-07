À seulement 18 ans, Robinio Vaz explose avec l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois et attire déjà l’attention hors de France.

L’Olympique de Marseille peut se targuer de dénicher des pépites. Robinio Vaz, 18 ans, sort tout droit de la réserve phocéenne et illumine déjà la Ligue 1. Avec 4 buts et 2 passes décisives en seulement 10 matchs, malgré une moyenne de 28 minutes par match, le jeune attaquant marseillais ne passe pas inaperçu au Vélodrome. Mais ses exploits ne s’arrêtent pas au club.

Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, suit de près la progression de Vaz et a confirmé qu’il discutait avec son entourage pour tenter de le convaincre de rejoindre les Lions de la Teranga. « C’est une demande nationale. En tant que sélectionneur, depuis le début, je me suis rapproché de sa famille. Les discussions continuent, mais on verra plus tard », a expliqué Thiaw après la publication du groupe pour le match amical face au Brésil le 15 novembre.

Au PSG, Mbaye a montré la voie à Vaz

Après avoir porté les couleurs de la France de U16 à U20, l’attaquant de l’OM se retrouve donc à la croisée des chemins. Accepter le Sénégal lui permettrait de suivre les traces d’Ibrahim Mbaye (17 ans, PSG) et Mamadou Sarr (20 ans, Strasbourg), qui ont choisi les Lions de la Teranga plutôt que l’équipe de France. Entre Vélodrome et sélection, le futur s’annonce déjà radieux pour le jeune phocéen.