OM : De Zerbi prévoit un turnover à tous les étages face à Brest

La compo probable de l’OM pour recevoir Brest ce samedi à 17h au Vélodrome.

Ce samedi, quelques jours après sa défaite cruelle en Ligue des Champions face à l’Atalanta, l’OM est de retour sur le pré et reçoit Brest au Vélodrome. 2e de Ligue 1 avec 22 points, le club phocéen a l’occasion de prendre provisoirement la première place au PSG. Sans Balerdi, Medina, Traoré, ou encore Gouiri, De Zerbi devra une nouvelle fois faire face à plusieurs blessés, même si les retours de Kondogbia, Weah et même Nadir sont à prévoir. Neal Maupay, quant à lui, pourrait sortir du placard après un été agité.

En attendant, sans surprise, le coach marseillais devrait procéder à plusieurs changements par rapport au match de mercredi. Selon L’Équipe, Egan-Riley, Garcia, O’Riley mais aussi Aubameyang devraient sortir du onze, au profit d’Emerson, Vermeeren, Gomes et Vaz. Du turnover à tous les étages pour espérer réenclencher une dynamique positive.

La compo probable de l’OM

Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson – Højbjerg (cap), Vermeeren – Greenwood, Gomes, Paixão – Vaz.