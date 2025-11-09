Contrairement à ce qui avait été annoncé, deux défenseurs du FC Barcelone sont présents dans le groupe qui a pris la direction de Vigo pour y défier ce soir le Celta.

Hansi Flick aime faire des mystères. En conférence de presse, l’entraîneur du FC Barcelone avait annoncé qu’Eric Garcia, victime d’une fracture du nez à Bruges (3-3), ne reviendrait qu’après la trêve internationale. Et que Jules Koundé, qui s’est entraîné à l’écart hier, pouvait être laissé au repos. Finalement, les deux défenseurs sont bien présents dans le groupe dévoilé par l’Allemand à l’instant. Mais il y a des chances pour qu’ils débutent sur le banc à Balaidos.

Toujours pas de Raphinha

En revanche, toujours pas de Raphinha dans le groupe. L’ailier brésilien, blessé depuis six mois, reviendra après la trêve internationale. Comme Joan Garcia, qui a pourtant participé à la séance de jeudi au Camp Nou. Ce devrait, en revanche, être un peu plus long pour Pedri. Mais d’ici début décembre, le FC Barcelone pourrait enfin pouvoir aligner son équipe type.

Gardiens : Szczesny, Kochen, Eder Aller

Défenseurs : Baldé, Araujo, Cubarsi, Christensen, Martin, Koundé, Garcia, Xavi Espart.

Milieux : Fermin, Casado, Olmo, De Jong, Bernal, Dro.

Attaquants : Torres, Lewandowski, Yamal, Rashford, Bardghji.