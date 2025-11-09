L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a été impressionné par la prestation de Kévin Pedro en défense centrale, hier à Troyes (3-2), pour sa première titularisation en Ligue 2.

Parmi les satisfactions de la soirée stéphanoise, à Troyes (3-2), figure le compartiment offensif. Mais la prestation de Kévin Pedro en défense centrale est aussi à noter. Le jeune joueur de 19 ans a connu sa première titularisation en Ligue 2 dans un contexte pas évident, face au leader et au sein d’une formation secouée par sa défaite au Red Star (1-2). Il a pourtant assuré, s’attirant les compliments de son entraîneur, Eirik Horneland, qui a par la même occasion félicité le centre de formation.

« C’est une bonne chose qu’on puisse s’appuyer sur des joueurs comme lui »

« Je tiens à tirer mon chapeau à Kevin Pedro qui a joué son premier match avec nous. Cette année, il ne s’est pas beaucoup entraîné avec nous, il a été titularisé d’entrée. Il a joué un match avec beaucoup d’autorité, c’est vraiment très bien pour lui. Je tenais à tirer mon chapeau à Kevin Pedro et en même temps, à l’ensemble du centre de formation qui arrive à nous proposer des joueurs de ce niveau-là. C’est un bon joueur, il a pu s’entrainer sur la dernière session d’entraînement, lorsque Maxime Bernauer n’a pas pu participer. »

« C’est une bonne chose qu’on puisse s’appuyer sur des joueurs comme lui ou Axel Dodote. On était à l’aise avec le fait d’aligner Kévin Pedro parce qu’on l’a beaucoup regardé avec l’équipe réserve, il a effectué de très bonnes prestations. On n’était pas inquiets sur le fait de l’aligner. Il a fait un très bon match. Il a marqué des points avec sa prestation. Il a été très important dans la victoire que l’on a décrochée. C’est très important que des joueurs comme lui arrivent à montrer ce type de prestation. »